Javio se Rugani i preporučio svima koji film da pogledaju!

Štoper Juventusa Danijele Rugani nalazi se u izolaciji, a po prvi put se javio i oglasio o svom stanju.





Rugani je pre nekoliko dana saznao da je zaražen, nalazi se u strogoj izolaciji i čeka da ga virus prođe.



"Dobro sam, osećam se veoma, veoma dobro. Nisam imao simptome koje ste pročitali u medijima. Imao sam sreće pošto su mi prvom otkrili da imam virus i nadam se da će moj slučaj podići ljudima svest o svemu. Zahvaljujem svima na porukama podrške koje sam dobijao prethodnih dana. Prebrodićemo i ovu situaciju", poručio je Rugani.



Mnoge je zanimalo kako Rugani provodi vreme u izolaciji, a on je celom svetu preporučio dobar film, iz španske produkcije.



"Bukvalno sam pregledao ceo Netfliks! Preporučujem svima film "The Invisible Guest", odličan triler. Takođe, prihvatam i od vas svih preporuke šta da pogledam", poručio je Rugani.



On je odgovorio i na pitanje o svom idolu...



"Oduvek sam igrao ili zadnjeg veznog ili defanzivca, ali pošto sam oduvek veliki navijač Juventusa, Alesandro Del Pjero je moj idol. Kupovao sam njegov dres svake godine. U mojoj porodici smo imali tu tradiciju, kada kupim nove kopačke, tata mi uz to kupi i novi Del Pjerov dres", ispričao je Rugani.