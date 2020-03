Javio se Raća: "Sve je ovo čudno, sačuvajte razum!"

Srpski fudbaler i igrač Almerije Radosav Petrović rekao je danas da je "život bez fudbala jeziv", ali je istakao da je u trenutku dok se svet bori sa korona virusom najvažnije sačuvati ljudske živote.



"Što se situacije u Almeriji tiče, na jugu Španije ona nije tako alarmantna kao u Madridu, Valensiji, Kataloniji i na severu. I ovde je veliki broj zaraženih i odredjen broj smrtnih slučajeva, ali svi se nadamo da će ovo ludilo što pre da se završi", rekao je Petrović za Arenu sport.



On je naveo da nije primetio veliku paniku medju ljudima "jer nije ni imao priliku za to".



"Ljudi su zatvoreni po kućama i retko ih možete sresti na ulici, jedino u nabavci. Što se tiče izlazaka iz kuće, oni su minimalni. Zabranjeno je bilo kakvo kretanje, policija patrolira po gradu po 24 sata", rekao je Petrović.



Srpski fudbaler je kazao da vreme u izolaciji provodi uz telefon i televizor, da je u stalnom kontaktu sa porodicom i prijateljima.



"Život bez fudbala je najblaže rečeno čudan, da ne kažem jeziv. Prvi put nam se dešava da se nalazimo u ovakvim okolnostima, da smo ovoliko van terena, tako da je ovo čudna situacija za sve nas", rekao je Petrović.



On je istakao da niko nema informacija kada će i da li će se sezona nastaviti.



"Čelnici La Lige žele da se prvenstvo po svaku sezonu završi, makar to bilo u junu i julu. To će biti komplikovano iz nekoliko razloga. Prvo zbog igrača koji imaju ugovore do kraja juna, a drugo, u velikom delu Španije su tada izuzetno visoke temperature i vrlo je neizvesno kako će sve to izgledati", rekao je Petrović.



"Fudbal je u drugom planu, najvažnije je da se ovo što pre završi i da ljudi sačuvaju svoje živote. Videćemo šta će se dešavati. Pretpostavljam da će čelnici svih liga želeti da se sezone završe jer ako se prekinu sve lige će izgubiti veliki novac i to će biti udarac", dodao je on.







Petrović je, na kraju, gradjanima Srbije poručio da se pridržavaju mera koje su odredjene.



"Probajte da sačuvajte razum u ovim vremenima i probajte da uživate sa svojim porodicama. Verujem da ćemo iz ovoga izaći pametniji i jači", rekao je Petrović.