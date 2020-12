Javio se Maskerano, jedna stvar ga posebno boli u igri današnje Barselone

Nekadašnji fudbaler Barselone Havijer Maskerano izrazio je žaljenje što je katalonski klub odustao od modela igre koji joj je donosio najveće uspehe.



Argentinski fudbaler je proveo na Kamp Nou od 2010. do 2018. osvojivši za to vreme po pet La Liga i kupova Kralja, ali i po dve Lige šampiona. Superkupa Evrope i Svetskih klupskih prvenstava.



Skoro tri godine nije član katalonskog kluba, ali posebno ga boli sadašnji trenutak.



"Boli me što je Barselona odustala od modela igre koji ju je načinio velikom. Dat je prioritet drugim stvarima umesto onim koje su izdvojile klub i napravile razliku u odnosu na konkurente. Ako je nešto izdvajalo Barselonu to je bio prepoznatljivi stil igre od kojeg se već duže vreme odustalo" - kazao je Maskerano u intervjuu za Taktikal Rum.



Neizostavna tema bio je i njegov sunarodnik i nekadašnji saigrač Lionel Mesi.



"Kada on primi loptu znate da će da uradi nešto posebno. Reč je o veoma posebnoj osobi, ne u smislu njegovih igra, već toga kako se nosi sa veličinom koju ima. Nisam sreo nekog ko je toliko važan u istoriji fudbala, a da je tako prizeman i da ne preza da pita druge za mišljenje. Obično zvezde poput njega to ne čine" - primetio je Maskerano.



Argentinac je u Barseloni odigrao 334 utakmice postigavši jedan gol, a karijeru je završio pre mesec dana u Estudijantesu.