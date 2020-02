Jasno je, Pogba je "bivši"! Evo zbog čega je najveći promašaj Junajteda u novijoj istoriji!

Manje-više svi se slažu, priča Pola Pogbe u Junajtedu je završena, on ima ugovor na još sezonu, ali Junajted može da mu jednostrano produži ugovor do 2022. Sada je pitanje da li će to učiniti, jer je postalo jasno da Francuz ne želi da igra za "Đavole". Ove sezone je odigrao šest mečeva, sigurno ga još mesec dana nećemno gledati na terenu, a Ole Gunar Solskjer nije mogao da odgovori hoće li Pogba ponovo ikada igrati za Junajted.



On je ušao u rat reči sa Rajolom, nespretno se izrazio da je Pogba vlasništvo Junajteda, a ne Rajole, na šta je Mino odmah odgovorio da igrač svakako nije vlasništvo menadžera, ali da Norvežanin očigledno misli da je Pogba zarobljenik.



Rajola je u Italiji bio veoma jasan, Serija A je druga Pogbina kuća i on hoće da se vrati u Juventus.



Nešto tako je saopštio i saigračima sa kojima nikada nije bio ni blizak po povratku, njegovi prijatelji ostali su u Torinu.



"Treba ga prodati po svaku cenu", tvrde i Roj Kin i Gari Nevil jer oni ne vide da je Pogba posvećen i da bi bio od bilo kakve koristi Junajtedu u naredne dve godine. Francuz ne želi da produži ugovor, nije pitanje novca, smatra da je prevaren, obećano mu je da će biti stvoren tim koji se bori za trofeje, od toga nema ništa.











"Pogbi je 2016. kada su ga ubeđivali da se vrati rečeno da je sano prvo u nizu velikih pojačanjua, ali igrači koji su stigli posle njega nisu ispunili očekivanja, kao ni on sam. Međutim, Pogba je u Juventusu igrao okružen fudbalerima poput Pirla i Vidala, sadašnji saigrači nisu ni blizu toga", pišu mediji u Francuskoj.



Ali, ovde stvari postaju nejasne.



Pogbu smatraju za najveći promašaj u novijoj istoriji Junajteda, no oni su odbili oko 150 miliona evra od Reala prošle sezone, sada ne mogu ni da sanjaju u toj sumi. Cena mu je pala, klub bi bio zadovoljan sa 100 miliona, ali i to je nemoguća misija, to Real neće platiti, njihove mete su Mbape ili Ikardi, plus Van de Bek iz Ajaksa.



Ni Juventusu ne pada na pamet da vrati novac koji je dobio za Pogbu, iako ga žele nazad, procenjuje se da je Pogbina cena sada oko 60 miliona evra, Juve prodaje igrače kako bi oslobodio mesta za njegovu platu, ali sigurno će morati i da se odrekne nekog od bitnijih fudbalera, verovatno Pjanića ili Daglasa Košte kako bi platili Pogbu.



Kako god bilo, sigurno da i Junajted i Pogba žale zbog 2016. godine kada se vratio u klub iz koga je otišao četiri godine ranije i to bez obeštećenja...