Jasna poruka, Nemci mrze ponedeljak!

Trenutno se igra poslednji meč 23. kola u Frankfurtu.



Ajntraht je domaćin Union Berlinu, ali za sada glavna vest sa ovog meča je definitvno poruka domaćih navijača.



Čelnici Bundeslige ove sezone eksperimentišu sa ponedeljkom kao novim terminom utakmica najbolje lige Nemačke. Malo je reći da navijači nisu saglasni sa ovim.

Dobra stvar je da će ovaj u termin otići u zaborav u sezoni 2021/2022.



#Eintracht #Frankfurt supporters leaving their standing terrace empty at home to 1. FC #Union #Berlin this evening in protest at Monday night football, which is set to be discontinued in the #Bundesliga as of 2021-22.



Background for @dw_sports ➡️ https://t.co/fOnxGs2CYm pic.twitter.com/Henaixms4J