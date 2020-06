Jasan plan Italijana ako se sezona opet prekine - Plej of, plej aut, algoritmi... a šampion?

Fudbalski savez Italije (FIGC) odobrio je danas planove za odigravanje plej-ofa i plej-auta ili upotrebu algoritma za određivanje konačnog plasmana, ako se sezona ponovo prekine zbog pandemije koronavirusa, a Serija A bi mogla da završi bez šampiona.



Te planove predložio je predsednik FIGC Gabrijele Gravina, 18 klubova je odobrilo predlog, a predstavnici tri kluba Serije A nisu glasali.





Fudbal u Italiji suspendovan je 9. marta zbog pandemije, a Serija A bi trebalo da se nastavi 20. juna. U slučaju da se takmičenje ponovo prekine, cilj FIGC je da se sezona završiodigravanjem plej-ofa i plej-auta.





Ako to ne bude bilo moguće, koristiće se algoritam za odredjivanje konačnog plasmana. Tako bi se odredilo koji će klubovi igrati u evropskim takmičenjima, koji će ispasti iz Serije A, ali šampion neće biti proglašen.



Ako se bude koristio algoritam šampion neće biti proglašen, ukoliko to ne bude matematički sigurno u trenutku kada se sezona ponovo prekine.









Konačan broj bodova svakog tima izračunavaće se na osnovu prosečnog broja osvojenih bodova na domaćem terenu i gostovanjima, množeći se sa brojem preostalih utakmica na domaćem i gostujućem terenu, dodajući već osvojene bodove.



Na sastanku nije razgovarano o glavnom pitanju koje muči klubove - šta će se dogoditi ako neki fudbaler bude pozitivan na novi virus. Prema važećem protokolu, ako se pojave novi slučajevi, cela ekipa mora da ide u karantin na 14 dana, što će poremetiti šampionat i uvećati mogućnost da se sezona ne završi.



"Ako trend infekcije to dozvoli, nadam se da će nadležni promeniti pravila", rekao je Gravina italijanskim medijima.





Danas je odlučeno i da se sezona u Seriji C neće nastaviti. Potvrđeno je da su Vićenca, Ređina i Monca promovisane u Seriju B, dok iz lige ispadaju Gozano, Rimini i Rijeti.







Takođe, neće biti nastavljena ni sezona u ženskoj Seriji A. FIGC je saopštio i da bi, ako se utvrdi da je neki tim prekršio strogi medicinski protokol, mogao biti kažnjen ili novčano ili čak izbacivanjem iz takmičenja, u zavisnosti od težine prekršaja.











Ako sezona ne može da se nastavi 20. juna, Savez ima rok do 10. jula da odluči da li će se sezona nastaviti u nekom trenutku. Dozvoljeno je da se završi sezona do 20. avgusta.



Do kraja Serije A ostalo je još 12 kola, uz četiri utakmice 25. kola koje su odložene uoči prekida.



Juventus igra za rekordnu devetu uzastopnu šampionsku titulu i ima bod više od drugoplasiranog Lacija. Trećeplasirani Inter ima devet bodova manje od Juventusa, ali i utakmicu manje. U zoni ispadanja su Leče, SPAL i Breša.