Jang zaslužio novi ugovor

Fudbalski klub Inter namerava da potpiše novi ugovor sa engleskim veteranom Ešlijem Jangom.



Nekadašnji kapiten Mančester Junajteda stigao je zimus u Inter za samo milion i po evra, pošto je imao još svega šest meseci ugovora sa engleskim klubom.



On je sa Interom potpisao ugovor do kraja sezone uz mogućnost produžetka saradnje i to će italijanski klub da iskoristi.



Inter je spreman da iskoristi klauzulu i produži Jangu ugovor do kraja sezone 2020/21.



Jang je u Konteovom sistemu značajan zbog toga što može da igra na oba boka, odgovara mu formacija 3-5-2 i biće u planu Intera i za narednu sezonu.