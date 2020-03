Španski golman Pepe Reina je imao problem tokom izolacije.



On ističe da postoji mogućnost da je preležao koronavirus.



"Ovde su testovi samo za one koji su u velikom problemu i koji imaju jake simptome. Govoreći sa doktorima, simptomi koje sam ja imao su upravo simptomi koronavirusa", rekao je Pepe Reina.



Za kraj ima sjajan zaključak.



"Mi smo privilegovani. Imamo velike kuće sa dvorištem. Mislim na ljude koji su u stanovima od 70 kvadrata i koji imaju dvoje dece. To su ljudi koji pokazuju veliku snagu", rekao je Reina.