"Ja na stadion, nigde nikoga, u toaletu Bufon i Pirlo zapalili po cigaretu..."

Niklas Bentner je čovek veoma bogate fudbalske karijere ukoliko pogledate spisak klubova za koje je nastupao.



Tako je sezonu 2012-13 proveo na pozajmici u Juventusu za koji je odigrao 11 mečeva, ali nije uspeo da se upiše u listu strelaca.



Bentner je u jednom intervjuu otkrio veliko iznenađenje prvog dana u Torinu.



"Bilo je to u svlačionici, nisam mogao da nađem nikog iz ekipe, bilo je čudno jer je to bio moj prvi dan u Juventusu. Naišao sam na grupu od 10, 12 fudbalera koji u toaletu piju kafu, razgovaraju i puše cigare. Odmah sam znao da ću da uživam u tome", kazao je "Lord", a potom se posebno osvrnuo na dvojicu iz te grupe - Điđija Bufona i Andreu Pirla.



"Šta možete da kažete Pirlu i Bufonu? Pogledajte kakvi su to profesionalci i kakve su karijere napravili, zato niko nije pravio veliku buku o tome kako puše. Sećate se kako su 'razapeli' Balotelija zbog pušenja u Engleskoj? U svakom klubu ima pušača, to je normalno i u Italiji, ali ne i u Engleskoj", smatra Bentner.



Danac poznat po svom raskalašnom načinu života se sasvim sigurno dobro uklopio u italijanski "Dolče vita"...