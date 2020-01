Izgubio se Barsin autobus!

Ernesto Valverde se nije pojavio na konferenciji za novinare u najavljeno vreme, a razlog za to jeste autobus ovog tima koji se izgubio na putu ka stadionu "Itihad".



Španski "As" prenosi da se vozač klupskog autobusa u kom su bili Ernesto Valverde i Serđo Buskets (koji su imali zakazanu konferenciju) zajedno sa ostalim igračima izgubio i da je na kraju nekako uspeo da pronađe put do pomenutog stadiona.



Problem je nastao kada je vozač autobusa ukucao u navigaciju stadion Al-Ahlija na kom će se igrati utakmica Barselone i Atletiko Madrida, a da pritom nije znao da treba da dođe na stadion "Itihad" koji je udaljen 40 minuta vožnje od stadiona Al-Ahlija.



Konferencija za novinare je kasnila, ali su se Valverde i Buskets pojavili. Trening će takođe biti održan, ali će trajati kraće nego što se očekivalo baš zbog kašnjenja.