Izgleda da je gotovo, Barselona ima novog trenera!

U toku je sednica upravnog odbora Barselone na kojoj će biti doneta odluka o imenovanju novog trenera.



Novinar ESPN-a Moi Lorens, inače dobro upućen u dešavanja unutar kluba, objavio je da će Kikea Setijena na klupi Barse definitivno zameniti Ronald Kuman.



Holanđanin se na početku pojavio kao jedan od kandidata, u međuvremenu su njegove šanse rasle, ali su postojale određene sumnje i pored činjenice da je danas sleteo u grad kako bi razgovarao sa predsednikom Bartomeuom.Legenda "blaugrane" je ipak dobila poverenje, prema nekim spekulacijama on će potpisati jednogodišnji ugovor nakon čega bi po završetku sezona usledila procena urađenog i mogućnost nastavka saradnje ukoliko je klub zadovoljan.Veliki deo uprave nije bio za dolazak Maurisija Poketina koji je nekim ranijim izjavama često stavljao do znanja da ne bi mogao da vodi Barsu zbog Espanjola, pa bez obzira na to da je Argentinac navodno ipak bio zainteresovan da preuzme jedan od najatraktivnijih poslova u svetu fudbala, nije bilo šansi za dogovor.Čeka se još samo zvanična potvrda u vidu saoštenja na klupskom sajtu pošto konferencije za medije neće biti, a mnogi očekuju još neke promene poput smene direktora Erika Abidala.Možda je ovo početak neke nove ere na Nou Kampu...