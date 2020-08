Izabrali tri najbolja trenera na svetu, Murinjo šta si dočekao...

L'Ekip je možda bio pristrasan, ali oni smatraju da u ovoj godini, kada neće biti dodeljivane nagrade za najboljeg, Zinedin Zidan zaslužuje da ponese titulu prvog trenera sveta.



On je u ovoj analizi renomiranog lista koji i dodeljuje nagrade, ispred Klopa koji je osvojio titulu u Engleskoj i Pepa Gvardiole koji će pokušati da pokori Evropu. Upravo će se Gvardiola sudariti sa Zidanom u revanšu osmine finala LŠ, Siti ima prednost iz prvog meča u Madridu od 2:1, ali ne i prednost publike na svom "Etihadu".



L'Ekip je obrazložio odluku da je Zidan trenirao jedan klub u karijeri, da je osvojio tri titule Lige šampiona i da je uspeo da smeni Barselonu koja je bila veliki favorit za Primeru i ove sezone.



"Niko to nije uspeo, Gvardiola je napravio velike rezultate u Engleskoj, ima neverovatnu harizmu, ali u Evropi od Barselone nije napravio ništa. Uz to, Siti je mnogo više potrošio na pojačanja nego Real kada se gledaju poslednje tri sezone", piše L'Ekip.











Klopa su okarakterisali kao kralja harizme, čoveka za koga bi svi glasali, koji deluje kao fudbalski navijač i u kome se mnogi prepoznaju. Sve to je doprinelo da zarazi optimizmom igrače i da ih dovede do titule prvaka Evrope i što je za Liverpul važnije, posle tri decenije to krune u Engleskoj.



Murinjo nikada nije bio lošiji.



"On pada, izgubio je i imidž i magiju, deluje kao izmodeo u odmnosu na Klopa i Gvardiolu. On je sada u Totenhemu i to mu je klub po meri, i dalje je to Murinjo, sjajan na pres konferencijama, dobar u pregovorima i za sebe i platu, i za igrače, ali i dalje dosadan na terenu, milion milja od nekadašnje slave".



Ali, sledi čuvena Murinjova druga sezona, možda ih razuveri...