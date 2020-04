Iz Pariza stiže glas razuma: "Ma kakav fudbal, prvo da pobedimo koronu!"

Fudbaler Pari Sen Žermena Pablo Sarabija rekao je danas da bi pobeda protiv korona virusa bila "prava pobeda ove sezone".



Francuska Liga 1 suspendovana je 13. marta, a PSŽ je bio na vrhu tabele sa 13 bodova prednosti u odnosu na Marsej.



"Ne, ne bojim se toga (da se sezona neće nastaviti), ne brinem zbog toga", rekao je on za AFP.



"Prvo i najvažnije - razmišljam o svojoj porodici. Ovo je kritična situacija. Ko sada zna hoće li se liga nastaviti ili ne - hipotetično je i svi se moramo fokusirati na pandemiju. Ako to pobedimo, to bi bila prava pobeda sezone", dodao je Sarabija.



Pojedini evropski klubovi smanjili su plate svojim fudbalerima zbog pandemije, a Sarabija navodi da i francuski klubovi planiraju da preduzmu slične mere.



"Sve što je u našim rukama, ako možemo da pomognemo, doniramo, hoćemo. Razgovaramo o tome i sve što možemo da učinimo da pomognemo klubu i zemlji uopšte, pokušaćemo da to učinimo", rekao je Sarabija.



Sarabija je u redove šampiona Francuske stigao prošle godine iz Sevilje, a ove sezone je postigao 14 golova u svim takmičenjima.



On se nada da će neočekivano slobodno vreme iskoristiti da unapredi znanje francuskog jezika.



"Volim da razgovaram i kad ne razumem i ne mogu da komuniciram to me malo frustrira", rekao je Sarabija.