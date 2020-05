Iz Nemačke stižu sjajne vesti, Bundesliga se vraća brže nego što smo mislili!

Rojters je jutros preneo vest koja će obradovati sve ljubitelje fudbala širom sveta.Izvori bliski vladi Nemačke rekli su novinskoj agenciji da će ta zemlja dodatno omekšati mere uvedene zbog pandemije koronavirusa, a jedna od njih je i povratak fudbala.Tako bi fudbalska takmičenja u toj zemlji trebalo da se nastave od 15 maja, ali bez navijača, što je i očekivano. Prvobitno je najavljeno da će se Bundesliga nastaviti krajem meseca , no čini se da će to biti brže nego što smo mislili.Velike prodavnice će najverovatnije biti otvorene 11. maja, one manje uveliko rade pod posebnim uslovima.Amaterski sport će takođe biti dozvoljen na otvorenom, međutim još uvek se traži rešenje za one u zatvorenom prostoru.Potvrda ovih mera će biti u sredu kada se očekuje konferencija za medije nemačke vlade.