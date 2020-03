Iz Juventusa pokazali Ronaldu: "Evo koliko ti verujemo..."

Potez Kristijana Ronalda je jutros obišao svet i mada se javljaju sumnje u istinitost vesti, do sada je niko nije demantovao.



Portugalac je na Madeiri, Juventus mu je naložio da ostane sa majkom i porodicom u karantinu jer je putovanje opasno. Pošto je zaražen Danijele Rugani, čitav Juve, ukupno 131 osoba uključujući i Anjelija je u hotelu na stadionu u izolaciji.



Ali, u redovnom su kontaktu sa Ronaldom i on je kako tvrdi "AS" dobio poruku od Anjelija.



Juventus mu sada, dok se fudbal ne igra, nudi produžetak ugovora. Oni na taj način žele da pokažu Kristijanu koliko veruju u njega, on ima ugovor na još dve godine, ali Juve želi da produži na još dve i tako da do 39. ostane u klubu.



Razlozi su jasni, on je i ove sezone daleko najbolji strelac ekipe, 25 golova u 32 meča, ima i četiri asistencije. Jesenas nije blistao, ai je od 1. decembra, izuzev protiv Intera dao gol u svakoj utakmici. Srušio je sve rekorde dajući golove u 11 mečeva u nizu, treći je u borbi za "Zlatnu loptu".













Iako Juve traži novog napadača, on će biti samo dodatak koji bi trebalo da pomogne Ronaldu.



To znači da bi moguća pojačanja Verner, Žesus ili Ikardi u stvari bili samo dodatak Ronaldu i da Juve traži igrača sličnog Benzemi koji bi bio komplementaran Portugalcu.



U klubu se nadaju da će Ronaldo pristati jer veruju da ne ostavlja stvari na pola i da želi da do kraja karijere igra vrhunski fudbal.











On zarađuje 31 milion po sezoni i treći je najplaćeniji igrač na svetu.