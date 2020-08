Iz Dortmunda ismejali licemerje Bajerna!

Sve smo bliži i bliži prodaji Džejdona Sanča.



Nekadašnji akademac Sitija izvesno oblači crvene boje Mančestera, njegov transfer iznosiće preko sto miliona funti. Ceo epilog očekujemo do desetog avgusta, to jest roka koji su "milioneri" odredili.



U celu priču se umešao i Bajern Minhen, to jest bivši predsednik Bavaraca Uli Henes.



"Kada Dortmund kupi talentovanog igrača i on igra dobro, par meseci kasnije čujete ili od strane kluba ili nekog drugog da će biti stavljen na prodaju u nekom momentu. Kako onda igrač može da upije DNK kluba, kada ima osećaj da je uvek na prodaju?", izjavio je Henes misleći na Sanča i njegovu prodaju.



Iz Dortmunda su reagovali ekspresno, sportski direktor Zorc je izjavu nazvao arogantnom.



"Komentari su krajnje arogantni. Ako imate 250 miliona evra viška u svom džepu svake godine, lako je razbacivati taj novac. Neke tvrdnje de fakto nisu tačne", izjavio je jedan od čelnika "milionera".













Bivši golman i kapiten Borusije, Roman Vajndfeler je pak u prvi plan istaknuo 'ljubomoru' velikog rivala.



"Deluje ponovo kao slučaj duboke frustracije zbog činjenice da je Džud Belingam odabrao Bousiju a ne Bajern Minhen", izjavio je nekadašnji golman.



Mnogi napominju da je i Henesova izjava došla u čudnom momentu, Bavarci se spremaju za nastavak Lige šampiona. Na papiru imaju laku overu dvomeča protiv Čelsija a onda i put u Lisabon na samu završnicu takmičenja.



Henes je imao bolje stvari o kojima mora da misli.