Ivić na "tankom ledu" u Votfordu, dobija li Srbija novog selektora?

Mladi srpski trener Vladimir Ivić mogao bi u narednih 48 sati da dobije otkaz u Votfordu nakon četvrtog poraza ligi, prenosi britanski Telegraf.



Votford je ovog popodneva poražen na gostovanju Hadersfildu 2:0, što je tek četvrti neuspeh iz 20 kola, a pre ove nedelje je njegov tim remizirao protiv Brentforda.



Ivić je pre četiri meseca stigao u Votfrod, kada je ovaj engleski klub ispao iz Premijer lige i za kratko vreme se vrlo dobro pokazao stigavši do devet pobeda.



Ostaje da se vidi da li će mu otkaz biti i zvanično kovertiran, pošto se sam klub nije oglašavao.



Ivić je imao nešto vatreniji nastup sa medijima posle poraza u Hadersfildu gde je objasnio zašto u timu nije bilo Troja Dinija istakavši njegovu nedisciplinu u prvi plan.



Ukoliko dobije otkaz, Srbija će imati do kraja godine opciju više za selektora, čije ime je najavljeno do kraja 2020.