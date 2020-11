Ivan Šaponjić na naslovnim stranama u Španiji i to iz dobrih razloga!

Mnogi su bili iznenađeni kada je Ivan Šaponjić, bivši mladi reprezentativac Srbije stigao u Atletiko iz drugog tima Benfike. On je bio na pozajmici u Varegemu, a u leto 2019. je došao u Madrid.



Pričalo se da je plaćeno obeštećenje od samo pola miliona evra, a prošle godine nekadašnji igrač Partizana nije dobio šansu, odigrao je, računajući prvenstvo i kup samo tri meča i to je dobijao šansu na kašičicu.



"Zlatni orlić" se ipak i dalje nada, iako nikada ne igra.



Ali, slika iz Osasune sa stadiona "El Sadar" mu je pribavila mnogo pohvala.



Naime, na slici na kojoj se raduju igrači Atletika, vidi se i srećni Šaponjić koji se zagreva, a madridski mediji potenciraju zajedništvo u Atletiku.



On je zagrlio Toreiru, a sliku su naslovili "Borimo se svi zajedno kao braća".



I Simeone je okačio sliku, a mediji se bave Šaponjićevim statusom.







Naime, procurele su priče iz svlačionice da je on lekcija za sve igrače. I prošle godine se iskreno radovao golovima tima.



Priča se i o njegovom odnosu prema radu.



"Trenira kao zver, ne gubi nadu, uvek je na 100% truda", pričaju seniori iz Atletikove svlačionice. I to mu je pribavilo respekt u svetu u kome se igrači ne raduju na klupi, imaju kamen izraz lica kada ih menjaju i nameću se preko medija. Šaponjić je drugačiji, madridski mediji tvrde da to pokazuje da je spreman, da će se pre ili kasnije ukazati šansa, gde će se videti da li je za Atletiko, ili samo prolaznik u klubu.