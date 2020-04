Italijani skovali plan, tri datuma za nastavak sezone!

Pisali smo o mogućnosti da se italijanski šampionat završi u jednom gradu, do kraja sezone je ostalo 13 kola, višeSada su se pojavile informacije u italijanskim medijima da bi fudbaleri mogli da se vrate treninzima četvrtog maja.Italijani navodno planiraju da isprate nemačku Bundesligu i vrate igrače treninzima, u početku bi to bilo sa najrigoroznijim merama, podsetimo u Bajernu se trenira u grupama od po četiri, do pet igrača, pa bi se stvari vremenom vraćale u normalu.Razvijen je i test za antitela, pa se očekuje da će se stanovništvo svrstavati u tri grupe, tako i fudbaleri, pozitivni na COVID 19, negativni sa imunitetom i negativni bez imuniteta.Ako uspeju da se vrate treninzima pomenutog četvrtog maja, liga bi mogla da se nastavi u jednom od tri sledeća termina: 24. maja, 31. maja ili sedmog juna.Procena je da će se za šest i po nedelja odigrati preostalih 13 kola, što znači da bi sezona mogla da bude gotova već do sredine jula.Problem je sa igračima koji su otišli iz Italije, pa bi po povratku morali da provedu 14 dana u karantinu.