Italijani prkose, fudbaleri ne daju plate: "Ovo je sramota!"

Klubovi italijanske fudbalske Serije A dogovorili su se danas da za trećinu smanje plate svojim ekipama ako se sezona ne završi zbog krize izazvane pandemijom korona virusa, ukupno četiri plate, a ako se prvenstvo završi, da plate budu smanjenje za šestinu, odnosno za dve plate.





"Ovo je sramotan i neizvodljiv predlog. Jasno je da oni žele da samo igrači plate eventualnu štetu izazvanu krizom", rekao je potpredsednik Udruženja igrača Umberto Kalkanjo za Gazeta delo Sport.





Predlog Serije A jednoglasno je podržalo 19 od 20 klubova, Juventus nije glasao pošto je već napravio sličan dogovor sa svojim igračima.



"Jedini relevantan deo u njihovom saopštenju je to da će klubovi morati da razgovaraju sa igračima", naveo je Kalkanjo.



Udruženje igrača je navelo da su predsednici klubova koji su odlučivali o smanjenju plate "isti oni koji su poslali svoje igrače da igraju do 9. marta i naterali igrače da treniraju do polovine marta".



Takmičenje u Seriji A prekinuto je pre skoro mesec dana nakon naredbe italijanskih vlasti o karantinu. Ostalo je da se odigra još 12 kola, uz četiri utakmice koje su odložene za vikend 22. februara. Takođe, nisu odigrani ni revanš mečevi polufinala Kupa.