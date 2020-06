Italijani potvrdili kada se otvara fudbalska pijaca!

Transfer pijaca u Italiji biće otvorena tek prvog septembra i trajaće nešto više od mesec dana, do petog oktobra, potvrđeno je danas.



Prelazni rok je trebalo da bude otvoren od prvog jula do drugog septembra, ali je pandemija koronavirusa poremetila ceo svet, pa tako i fudbal.



Italijanski klubovi će biti u mogućnosti da registruju i kupuju nove igrače od 1. septembra do 5. oktobra, dok će zimski ostati u standardnom terminu od 4. januara do 31. januara.



Podsetimo, Serija A startuje ponovo 20. juna i završava se 2. avgusta, a prethodno, naredne nedelje igraju se polufinalni mečevi Kupa Italije, Juventus - Milan i Napoli - Inter, 12. i 13. juna.