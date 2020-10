Italijani jednoglasni, Juve u nevolji, Pirlu ne pomaže igračka reputacija, da li je Sari rešenje?

Juventus je razočarao i nije samo utakmica sa Barselonom u pitanju.



Katalonci su dominantni, treba biti pošten i reći da je nedostajao Ronaldo, ali i da bi tim sigurno bolje izgledao sa De Lihtom i Aleksom Sandrom.



No, sve su to opravdanja, kao i tri poništena gola Morate. Jeste bio milimetarski ofsajd uglavnom, ali za to služi VAR. Sa druge strane deluje da se Španac i najviše trudio, da je nekako bio usamljen, da tim ne veruje u sebe, a vezni igrači, pre svih Rabio i Bentankur deluju očajno. Odlaskom Pjanića koji je sinoć bio na drugoj strani tim je izgubio pleja, Artur je ušao tek u finišu, nije promenio ništa.



Ali, ako je Barsa prejaka, ne treba zaboraviti da ovaj Juve nije dobio Krotone i Veronu, da ima tri pobede, jednu za zelenim stolom, i da ništa ne funkcioniše u igri.



Jasno, odmah je pomenut Sari, koji je i dalje na platnom spisku i morao bi da se vrati na klupu, italijanski klubovi to često čine, reinstaliraju smenjenog trenera koga plaćaju, ali jasno Juventus to ne bi učinio. Prvo Anjeli bi priznao grešku, što se neće desiti, drugo, u Juventusu se nikada ne osvrću.







Da li je Pirlo greška, to niko ne može da kaže posle desetak utakmica. Jasno da je neiskusan, videlo se to i u sinoćnjem meču, ali sa druge strane, malo ko, bez obzira kakvo je ime dobije priliku da se obučava u tako velikom klubu. I Zidan i pre svih Gvardiola koji su uzori, imali su neki staž u rezervnim ekipama, Zidan je bio i pomoćnik na početku, Pirlo je bez ičega uleteo na klupu.



Sari je prošle godine startovao remijem protiv Atletika, izgubio je pobedu u finišu u Madridu, iako klub nije igrao dobro, prvi meč je izgubljen u decembru od Lacija.







To su poređenja koja se nameću, pitanje je da li je Juventus žrtvovao ovu sezonu da napravi zaokret, ali to nije baš izvesno, glad za desetom titulom postoji, mada pre u kancelarijama nego na terenu.



Ili se to moglo zaključiti iz dosadašnjeg toka sezone.