Italijani dobili dozvolu, gledaćemo "kalćo"!

Iako je nedavno otkriveno da Torino, Fiorentina, Milan i Sampdorija imaju zaražene među igračima i osobljem, Serija A će nastaviti po planu.



Naime, naučni komitet je prihvatio nove promene koje su uvedene u medicinski protokol, veruju da će biti bezbedno za igrače da se vrate treninzima tokom pandemije.



Vlada u Italiji je olakšala mere karantina minule nedelje i veliki broj ekipa se vratio u svoje prostorije, ali su igrači imali pravo samo da trče i to u grupama, držeći socijalnu distancu.



Naredni korak će biti timski treninzi, tokom koji će fizički kontakt biti dozvoljen, a oni će početi od 18. maja.



Kako bi igrači i njihove porodice bili još bolje zaštićeni, igrači će ostati u prostorijama kluba u trajanju od dve nedelje.



Svi su već testirani, uzet im je bris, ali i uzorci krvi, a svi igrači koji budu pozitivni će morati u karantin u trajanju od 14 dana.



Kada se završi period od dve sedmice intenzivnih treninga, Serija A će se nastaviti, procena je da će to biti prvog juna.



Klubovi će nastaviti redovno da testiraju igrače, ali kako navode italijanski mediji, ubuduće se neće uzimati brisevi, već će se raditi testiranje krvi na svaka četiri dana, jer se veruje da je to pouzdanija opcija.