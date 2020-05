Italija u strahu, u sredu "francuski scenario"? Mediji: "Samoubistvo"

U Italiji se zna da se ništa ne zna. Naime i dalje traje rat političara i klubova, koji žele da se nastavi prvenstvo. Ako u to uključite i regionalne razmirice, recimo Emilija-Romanja planira da otvori sportska borilišta, odnosno da dozvoli treninge individualnim sportistima već od sutra, manje više je jasno da sledi pravi rat.



Kada će se i da li će se nastaviti Serija A. Premijer Konte pominje faze, ali klubovi ne shvataju zbog čega je bezbednije trenirati u parkovima nego u trening centrima.



Stranci i dalje nisu pozvani da se vrate, u najboljem slučaju oni bi iz karantina mogli da izađu u poslednjoj nedelji maja, da li bi ekipe u junu bile spremne da igraju?



Odugovlačenje nervira klubove, ukazuju na Španiju gde će nastaviti sezonu iako je situacija kasnije eskalirala nego u Italiji, kao i Englesku.



Ministar sportay Spadafora je neprijatelj broj jedan, radi se o tome da on ne dozvoljava popuštanje mera i čak se priča da se zalaže za prekid šampionata.



"Republika" je lansirala vest da će čekati do srede, ali da ne bi bilo čudo da vlada poput Francuske proglasi prekid svih takmičenja do septembra, odnosno da završi šampionat. U tom slučaju nema prvaka, a pitanje je šta će biti sa ispadanjem. Najrealnija solucija je da u Seriju B odu Breša i SPAL, da uđu Benevento i Krotone. Ali to bi izazvalo lavinu kada su u pitanju žalbe timova koji ispadaju, ali i onih koje bi igrale plej of za Seriju A.



Ipak, reč političara je poslednja, klubovi tu ne mogu puno, mada mnogi tvrde da bi kraj šampionata, odnosno prekid uništio timove, povećao dugove i doveo u pitanje sam opstanak sadašnjeg sistema.



No, to su crne procene, mnogo je veće pitanje recimo šta bi radio Juve, koji treba da igra protiv Liona revanš osmine finala, ili klubovi koji su u LE.



Čekamo utorak ili sredu, šanse su otprilike pola-pola, ali ako stane lopta na Apeninima podići će se velika bura...











U današnjim medijima preovlađuju kritike na račun političara koji ne shvataju da Italija nije isto što i Francuska, da je fudbal, generalno i sport mnogo važniji i da mnoge odluke nisu logične, jer ako će spasavati turističku sezonu, kako je moguće da fudbal ostave po strani.



Ali, na kraju krajeva, ljudi i dalje umiru, epidemija visi kao pretnja nad glavama, svi se boje novog talasa, i sami igrači, odnosno stranci koji su pobegli u svoje domovine ne bi imali ništa protiv da se prekine...