Italija bruji, slučaj "De Liht", Sari bi da potpiše, niko mu ne veruje jer ima boljeg igrača?!

Matijs De Liht nije povređen.



Iako u Juventusu tvrde da nije potpuno spreman, malo ko veruje.



"Nije povređen, već je izgubio mesto u timu. Nije to ništa čudno, pa i Platinija niko nije mogao da prepozna prvih šest meseci u Juventusu", kaže Fabio Kapelo.



Ono što je činjenica da bi, da je Kjelini zdrav, a vratiće se u februaru, De Liht bio četvrti u rotaciji. U ovom trenutku, on greje klupu Demiralu, Turčin igra fantastično, i jasno je da će Holanđanin koji je plaćen blizu 80 miliona evra imati dosta problema da se vrati u tim.



"Dajte mi papir, potpisaću da će De Liht biti najbolji štoper na svetu", rekao je Sari iznerviran pitanjima posle jučerašnje pobede nad Kaljarijem.



Jer, to je bila tema, De Liht nije igrao od polovine decembra, već tri utakmice Demiral ima prednost. Juventus je dobio fantastične ponude za Turčina, samo ne pada im na pamet da ga prodaju.



Za one koji prate italijanski fudbal ovo nije preveliko iznenađenje. De Liht je i pored fantastičnih partija došao iz slabije lige, dok je Demiral odigrao sjajnu polusezonu za Sasuolo. Ovaj štoper je imao čudan razvojni put, bio je u drugom timu Sportinga iz Lisabona, a onda preko Alanje stigao u Italiju.



Posle samo pola godine ga je kupio Juventus, potpisao ugovor na pet godina sa njim i planirao da ga ostavi u Sasuolu. A onda se desilo neočekivano. Kažu da od Pola Pogbe u klubu nisu bili tako šokirani kada su Demirala videli na treningu, shvatili su da su doveli neverovatnog igrača za mali novac. Turčin je imao problema tokom jeseni jer je bio na hlađenju zbog onog vojničkog pozdrava za reprezentaciju Turske što je u Juventusu posmatrano kao kršenje discipline i mešanje politike i sporta, ali kada se dokopao tipa, postalo je jasno, u ovom trenutku Demiral mnogo više znači timu nego De Liht.



E sada, sigurno da se Juve neće odreći ni Holanđanina, iako se priča da bi radi prihvatili recimo ponudu Barselone od 80 miliona evra, ili ubacili De Lihta u neku trampu, iako su to samo priče. Jer, Kjelini je pri kraju karijere, Bonući je prešao tridesetu, mada iz Đenove stiže Romero narednog juna. Sigurno je da će De Liht dobiti šansu ponovo, ali ne sada, niko naime ne veruje Sariju da će rizikovati naredne nedelje u Rimu protiv "Vučice" i razbiti kombinaciju koja dobija, Bonući-Demiral, pa će, De Liht, izvesno je, još grejati klupu...