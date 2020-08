Istorijski, šampion predstavio garnituru!

Od naredne sezone šampion Premijer lige ima novog proizvođača dresova.



Radi se o Najk kompaniji, dva giganta su potpisala saradnju vrednu 40 miliona evra na godišnjem nivou plus procenti koji će pripasti "redsima" od ukupne prodaje dresove.



Nova domaća garnitura ima, uz glavnu crvenu boju, ima tirkizne elemente na rukavima dok je gostujuća garnitura cela u ovoj boji. Navijaču su odmah komentarisali kako se "redsi" polako približavaju bojama Mančester Sitija te kako je novi dres za gostovanja užasan.



Šta Vi mislite?



It’s arrived.



Introducing our @nikefootball away kit for the 20/21 season 👌#TellUsNever