Istorija se ponavlja? Sari kao Benitez, zna se ko drži mač u rukama!

Ne prestaje hajka u medijima oko Mauricija Sarija. Posle izgubljenog kupa, stvari su sve gore, povreda Aleksa Sandra i navodno nezadovoljstvo dela igrača opterećuju Juve pred nastavak prvenstva.



"Bjankoneri" su odigrali loše obe utakmica kupa, nisu dali gol protiv Milana i Napolija, poraženi su na penale u finalu, a iskreno, zaslužili su da izgube i pre toga.



Zbog toga se sada priziva Alegri koji i dalje ima ugovor, Anjeli je ljut na Nedveda i Paratićija koji su ga ubedili da smeni trofejnog trenera i da dovede Sarija.



Ali, najveći problem za trenera Juventusa je Ronaldo.



Jer, on se pita, tako je bilo u Realu u jednom periodu, tako je bilo i u Juventusu. Ako se vratimo u vreme kada je Rafa Benitez seo na klupu Reala situacija je bila slična. Saradnici su ubedili Pereza da pruži šansu Rafi, ali nije išlo, on je odmah naišao na nepoverenje Ronalda koji je nakon par meseci rekao Perezu: "Sa ovim trenerom nećemo osvojiti ništa".



Epilog znate, Benitez je smenjen u januaru, Zidan je seo na klupu, osvojena je Liga šampiona.



Sada se izvode paralele, naime, Ronaldo je nezadovoljan Sarijem, bilo je problema i pre pandemije zbog nekih utakmica u kojima je Portugalac menjan, zatim insistiranja Sarija da propusti neke mečeve i zaleči povredu, iako je igrao za reprezentaciju Portugalac.



Sada je buknulo, Ronaldo je bio nezadovoljan, prvo u Lionu gde su on i Dibala bili bez lopti, Juve je izgubio sa 1:0 prvi meč osmine finala Lige šampiona, a protiv Milana u kupu, pre nedelju dana, Portugalac je igrao kao klasičan napadač, videlo se da mu ne odgovara.











Van forme je, u Rimu u finalu osim one jedne šanse nije napravio ništa, a Sari je posle meča rekao da je nedostajao Ronaldo da odluči.



Ali, mnogi se pitaju sme li Juventus toliko da zavisi od Ronalda, imaju jedan od najskupljih timova na svetu, po mnogima najkompletniji u Evropi, po dva igrača za svako mesto u timu i deluju očajno.



Da li je to presuda Sariju?







Za sada još nije na meč od otkaza, ali još par neuspeha u prvenstvu i vrlo je moguće da će Anjeli zvati Alegrija u pomoć, makar do kraja sezone.