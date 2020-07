Istorija se ponavlja, posle Figovog, Barsu sačekalo Nejmarovo prokletstvo! Ovde ni druid ne može da pomogne...

Barsi se sve ovo već desilo.



Ako se vratimo na početak veka, Đoan Gašpart je iznerviran i pod pritiskom nakon što je Figo za tadašnji svetski rekord od 60 miliona evra otišao u Real, kupovao nemilice i to su bili očajni transferi.



U pitanju je u starom novcu bilo 10 miliona pezeta, 6.6 je potrošeno na Marka Overmarsa, za još 1.75 je dovede Emanuel Petit, ali to nije bilo sve. Gašpart je pridoda Đerara i Alfonsa Pereza, potrošio više nego duplo u odnosu na dobijeno za Figa.



Rezultat je bio očajan, Barselona pet godina, do dolaska Laporte koji je doveo Rajkarda i Ronaldinja nije osvojila ništa.



Nakon gotovo dve decenije ponovilo se isto. Naime, Barselona je ponovo oborila svetski rekord, PSŽ je platio klauzulu od 222 miliona za Nejmara što je bio udarac za Katalonce, ali i signal da počnu da ponovo kupuje kao posednuti. Bertomeu je potrošio 300 miliona na Kutinja i Dembelea za samo pet meseci, rezultati su ponovo očajno. Jer, podsetimo, Nejmar je u svojoj prvoj sezoni, koju je Barsa posmatrala kao adaptaciju dao 15 golova i imao 15 asistencija u 41 utakmici. U drugoj sezonu je eskplodirao kada je stigao Luis Enrike. Osvojena je tripla kruna, dao je 39 golova i imao 11 asistencija u 51 utakmici. I naredne dve godine j3e bio sjajan, 31 gol i 25 asistencija i onda poslednje sezone, 20 golova i 26 asistencija. To su brojevi za nevericu, jer njegovi naslednici nisu napravili ništa.







Dembele je tri godine u klubu, sakupio je zbog povreda 74 meča, dao 19 golova i imao 17 asistencija, ali je pokazao da ima potencijal kad je spreman što je retko.



Kutinjo je u 76 mečeva dao 21 gol i imao 11 asistencija, Grizman u 43 meča 14 golova i 4 asistencije.







Nema potrebe da sabirate, u trojicu igrača je uloženo 420 miliona evra, rezultati se vide...



Zbog toga je posle Figovog, Barsu stiglu i Nejmarovo prokletstvo.