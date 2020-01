Istorija - Niko nikad kao Klopov Liverpul!

Liverpulov pohod na 30 godina čekanu titulu se nastavlja.



Ekipa sa "Enfilda" je u 22. kolu Premijer lige slavila na "Vajt Hart Lejnu" protiv Totenhema sa 1:0, gol odluke postigao je Roberto Firmino.



Tako je Liverpul došao do 20. pobede ove sezone, imaju samo jedan remi, a nijedan poraz. Dodajmo da tek treba da odigraju utakmicu 18. kola protiv Vest Hema, koja je odložena zbog obaveza aktuelnog prvaka Evrope na Svetskom klupskom prvenstvu.



Tako je ispisana i istorija, ne samo Premijer lige, već pet najvećih evropskih liga, niko do sada u najjačim ligama "Starog kontinenta" nije upisao bolji start sezone.



Dakle, nakon 21 odigranog meča, "Redsi" su sakupili 61 bod, pa su tako postali tim sa najviše osvojenih bodova nakon 21 odigranog susreta od početka jedne takmičarske godine u "ligama petice".



Prethodan rekord zajedno su držali PSŽ (2018/19), Juventus (2018/19), Mančester siti (2017/18) i minhenski Bajern (2013/14), a on je iznosio 59 osvojenih bodova.



Zaista impresivan učinak, vezali su i "Redsi" 38 mečeva u Premijer ligi bez poraza, kada se uračuna i prethodna sezona.