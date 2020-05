Istorija je mogla da bude drugačija, Salah nije bio prva Klopova opcija!

Mohamed Salah je, tvrdimo, jedno od najboljih poslova jednog kluba u ovom veku, ali sve je moglo da bude drugačije tog leta 2017. godine, kada ga je Liverpul kupio od Rome za samo 40 miliona evra.



Tada je, pre nego što je Salah stigao na Enfild, Liverpul pregovarao sa Lesterom oko transfera Rijada Mareza, koji je predvodio "Lisice" do istorijske titule. Ipak, kako je Lester zahtevao previše novca, oko 70 miliona evra, Liverpul se okrenuo gotovo duplo jeftinijem Salahu.



Posao je brzo sklopljen, Liverpul je platio 40 miliona evra, Roma je pristala, Egipćanin je stigao na Enfild i žurka je počela.



Salah je već u prvoj sezoni ispisao istoriju, vodio je Liverpul do finala LŠ, ali tamo ga je Serhio Ramos sprečio da podigne pehar, ali u tome nije uspeo Totenhem naredne godine u Madridu.



Liverpul je sa Salahom postao prvak Evrope, sada je pred vratima Enfilda već nedeljama i trofej Premijer liga, koji je stopirala pandemija.



Marez je godinu dana kasnije napustio Lester i prešao u Mančester Siti, sa kojim je osvojio sva četiri domaća trofeja, u prevodu, sve ono što nije Liverpul, koji je osvojio ono što Pep Gvardiola najviše želi - Ligu šampiona.



Jasno je, Marez ni blizu nije postao toliko veliki igrač i bitan u Sitiju, kao što je Salah u Liverpulu. Uostalom, Salah do sada u Liverpulu ima skor od 91 gola i 37 asistencija na 144 utakmice!



Ovo je zanimljiva priča kako je sve moglo da bude drugačije, da Lester nije precenio svog igrača, i tako naterao Liverpul da se okrene Salahu...