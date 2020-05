Ispovest Roja Kina - Poziv iz Madrida na WC šolji i najteže "NE" u karijeri

Roj Kin je čitavu karijeru proveo u Mančester Junajtedu i posvetio mu najbolje godine, od 22. do 34. bio je na "Teatru snova". Naravno, i Junajted je njemu uzvratio najboljim godinama u istoriji, u tom periodu zajedno su osvojili sedam titula u Premijer ligi, četiri FA kupa, Ligu šampiona... ali onda je došlo do "pucanja". Roj Kin se sukobio sa Aleksom Fergusonom i to je bio kraj, a dogodio se novembra 2005. godine.



Zanimljivo, iako je bio na pragu 35. godine, usledio je poziv Real Madrida, koji se u tom trenutku mučio da prekine dominacije Ronaldinjove Barselone, koja je iste te sezone osvojila duplu krunu - La Ligu i Ligu šampiona.



"Real Madrid mi je ponudio ugovor na godinu i po dana", prisetio se Kin u svojoj biografiji i nastavio:



"Majkl Kenedi je otputovao na pregovore u Madrid kako bi završio posao. Emilio Butragenjo me je tada nazvao. Kakav je to igrač bio?! Majkl me je upozorio da će me Emilio zvati i nosio sam telefon svugde sa sobom. Zazvonio je kada sam bio u toaletu. Rekao mi je "vidi, Roje, bili bismo srećni da te imamo u timu, uprava samo treba da odobri ugovor, to je samo rutinska procedura". Izgledalo je da je sve gotovo i to je bio najatraktivniji izazov koji sam mogao da dobijem... ali nisam ga prihvatio", prisetio se Kin.









On priznaje da se kaje zbog svoje odluke.



"U sebi sam govorio "idi u Španiju, idi u Španiju", mogao sam da igram još godinu i po dana, da naučim drugi jezik u kulturu, mogao bih tamo i da ostanem da živim. Gledao sam sve iz negativnog ugla umesto da sam rekao da je to bila neverovatna prilika za mene. Bilo bi dobro i za moju decu, za moju porodicu, promenili bismo klimu, način života, a ja bih igrao još dve godine. Ali umesto toga, kao i uvek, ja sam bio skeptičan i gledao sam samo šta bi moglo da krene po zlu. Nažalost, u tom trenutku sam verovao da je to prava odluka", naglasio je Roj Kin.



Umesto toga, Roj Kin je 2006. godine odlučio da pojača Seltik, a priznao je i zbog čega.



"Nisam želeo da odem u Španiju. Plašio sam nepoznatog. Zamišljao sam sebe kako ulazim u svlačionicu Real Madrida. Ali, želeo sam da budem deo tima gde ću biti bitan član, a ne samo da odigram neke utakmice. Želeo sam da odem tamo gde ću opet ostaviti neki trag", zaključio je Kin.