Ispovest Rikija Lamberta o Baloteliju i Rodžersu, 'sramota' je blaga reč...

Na napadača Breše se proteklih dana okomio kapiten Juventusa, Đorđe Kjelini je u svojoj biografskoj knjizi priznao da ga je napadač i saigrač iz reprezentacije Italije u više navrata razočarao.



'Balo' je odgovorio, ali sada je usledila nova prozivka. Ovog puta od strane Rikija Lamberta koji je 'zadovoljstvo' sarađivanja sa ofanzivcem imao u Liverpulu.



"Ljudi su bili šokirani odlaskom Luisa Suareza i time koliko je igra zavisila od njega. A onda je Brendan Rodžers doveo Balotelija i dao mu više značaja od mog, i to mi nije bilo jasno u glavi. Nisam mogao da razumem"



"Način na koji je trenirao je sramotan. Van terena je zabavan, dopadljiv momak, ali njegova persona na treningu nije bila dobra. Kada je igrao trudio se i nailazio sam na igrače sa takvim stavom i ranije, ali su obično bili dobri da im se opraštalo - on nije bio dovoljan dobar. Prosto nisam razumeo kako je Rodžers dozvoljavao da se izvuče sa tim, stavljajući ga ispred mene u tim. To je imalo negativan uticaj na tim", izjavio je penzionisani Riki Lambert za Bristolpost.



Dvojac nije ni potrajao na "Enfildu", Riki je otišao odmah posle jedne sezone dok je Baloteli trajao godinu duže. Doduše drugu sezonu je proveo na pozajmici u Milanu.