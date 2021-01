Ispod jelke poklon od sudije - Ljudi, Mančester je prvi!

Verujete li sada u Ole Gunara Solskjera?Mančester junajted je uspeo da savlada Aston Vilu u okviru 17. kola Premijer lige na "Old trafordu" i tako se izjednačio sa Liverpulom na prvom mestu ovog takmičenja.Ne možemo reći da su briljirali, ali su imali više šansi i zasluženo su stigli do sva tri boda u današnjoj utakmici.Bruno je stvarao šanse svojim saigračima u prvom poluvremenu, ali niko nije uspeo da postigne gol sve do 40. minuta.Onda je po desnoj strani prošao Van Bisaka, postao deseti asistent Mančester junajteda ove sezone, a Antoni Marsijal je pogodio za 1:0. Na startu nastavka velika šansa za Aston Vilu kada je David De Hea fantastično reagovao i izbio loptu u korner, ali je poklekao par minuta kasnije.Igrao se 58. minut kada je Griliš prošao po levoj strani, pronašao u sredini samog Traorea koji ne greši ovoga puta, 1:1. Dva minuta je prošlo, Mančester je vratio prednost. Pol Pogba pada kao pokošen, većina će reći da je penal poklonjen od strane sudija i VAR tehnologije. Kontakta je bilo, ali reklo bi se ne toliko da Pogba padne kao da je bomba pala u blizini.