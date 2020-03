Iskreno, možete li da zamislite Real bez Ramosa? Moguće je...

Serhio Ramos i Real nisu postigli dogovor. Tačnije, sve stoji, iako kapiten kluba insistira da se pregovara, klub ne žuri, on ima ugovor do 2021. i čak bi mogli da puste da istekne, ako u međuvremenu nađu zamenu.



Militao koji je kupljen za 50 miliona nije baš pokazao da će moći da uskoči u Ramosove kopačke, sa druge strane Ramos želi da se obezbedi, da potpiše već sada ugovor do 2023. ali Perez na to ne pristaje.



To bi značilo drugim rečima da kapiten koji je juče napunio 34 godine, ostane još tri sezone, Ramos ne želi da smanji platu koja iznosi oko 12 miliona evra.



On smatra da je spreman da igra na najvišem nivou još nekoliko godina, čini se da se u Realu ne slaže, oni bi mu ponudili tokom sledeće sezone, eventualno produžetak na jednu godinu i to za manje novca.











Zbog toga su Ramosovi menadžeri pustili priču da će tražiti da ode ovog leta, pa se pominje Junajted gde je svojevremeno trebalo da završi, pa je prinudio Real da mu da ogromnu platu, kao i Juventus.



Navodno, kako bi smanjio troškove, Juve je spreman da Bonućija proda Gvardioli i uzme veliki novac za svog štopera koji je zašao u četvrtu deceniju, a doveli bi Ramosa kao alternativu, već imaju De Lihta i Demirala, a ostaće još par godina i Kjelini.



Ali, to su sve priče, videćemo šta će se desiti sa Ramosom bez koga se Real ne može zamisliti već 15 godina.