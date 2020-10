Isko, ništa nisi naučio! Izbačen si iz kuće "Velikog brata", evo kako prolaze svi koji dovedu Zidana u pitanje!

Jasno da Iskovo ruganje na račun trenera o kome smo pisali neće biti nekažnjeno. Ne kroz neku formalnu kaznu već činjenicu da je svako ko se zakačio sa Zidanom, pre ili kasnije otišao iz kluba.



Na pitanje novinara o Iskovom istupu na klupi, Zidan je rekao da razume da Andalužanin želi da igra. Ali posle pet sekundi je dodao.



"Igrači moraju da budu spremni kada dođe njihov red. Uvek je tako, ja sam onaj koji odlučuje", kaže Zidan.



On nije imao ništa protiv Iska, čak ga je gurao po povratku na klupu, ali mu se ovaj nije odužio na pravi način.



Da li ga čeka crna lista?





Ako je suditi po prethodnim slučajevima, sigurno je da Isko treba da se zapita kakav će mu biti status.



Da krenemo od Sebaljosa. On je jasno kritikovao trenera.



"Šta god da uradim nije dovoljno, dao sam dva gola Alavešu, posle sam igrao minut protiv Dortmunda. Nije mi pružao šansu kad smo zaostajali 15 bodova u ligi", rekao je nekadašnji igrač Betisa koga je Real uzeo ispred nosa Barseloni. Ekspedovan je u Arsenal, Real ne pušta Engleze da ga otkupe, a kada su u Madridu želeli da ga vrate, isprečio se Zidan.



Sa Džejmsom Rodrigezom je slično, Isko je dobijao šansu, Kolumbijac se bunio, priča se da je zahtevao da mu bude objašnjeno kako to da ne igra, ali Zidan nije popustio, primetio je da se Džejms ne trudi na treningu, posle Bajerna, prošle godine nisu našli kupca, ali se status nije promenio.











Sa Bejlom je sve bilo jasno, Zidan je otišao zbog toga što je prodat Kristijano, a ne Bejl, pokušaj primirja nije uspeo, Bejl je davao neke izjave u Velsu koje se nisu svidele treneru, na kraju ga je eliminisao...



Reguljon je takođe bio ljut jer je Zidan gurao Marsela, insistirao da dovedu Mendija, njega ne želi u timu jer ga nije on ni ubacio u ekipu, to je bilo u onom vakuumu kada je Solari bio trener. Španski reprezentativac je svim silama želeo da ode, povredilo ga je što Marselo, iako je već gotov ima neograničeno poverenje trenera i što je Zidan doveo zemljaka Mendija, mnogima nije jasno gde je Francuz bolji od Reguljona. Poslat je posle Sevilje, na pozajmicu u Totenhem, ali dok je Zidan na klupi, nema šanse da levi bek bude standardan.



Marijano Lopez ne dobija priliku, dao je gol u El Klasiku prošle godine, ali Zidan nema poverenja u njega. Nije želeo da ode u Benfiku, niti da bude deo transfera Auara i vrati se u Lion, radi i ćuti, ali istina je da mu je Zidan kroz redove saopštio da neće igrati, da se trener do kraja pitao, otišli bi i Marijano Dijaz i Luka Jović, ostao bi Majoral koji je završio u Romi.