Inzagi ima ponudu, da li će je prihvatiti?

Simone Inzagi će produžiti ugovor sa Rimljanima, a Lacio mu je spremio lepu nagradu za sve rezultate.



Lacio nudi Inzagiju novi trogodišnji ugovor sa godišnjim primanjima od 2,5 miliona evra, što je duplo više nego što je imao kada je potpisao prvi.



Inzagi je u prvom ugovoru imao oko 1,3 miliona, potom je potpisao novi do juna 2021. godine po kom je primao oko dva miliona evra, a sada će dobiti do leta 2023.



Inzagi je napravio sjajne rezultate poslednjih godina i što je najvažnije, vratio je na Olimpiko san o Skudetu posle 20 godina.



Inzagi je na klupi Lacija od aprila 2016. godine, kada je zamenio Stefana Piolija.



Tog leta je trebalo da ga zameni Marselo Bijelsa, ali se on posvađao sa upravom i napustio klub posle nekoliko dana.