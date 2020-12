Intervju koji smo čekali - Šta je Mesijeva odluka? Bartomeuove laži, iskreno o Nejmaru i Suarezu!

Kapiten Barselone je imao turbulentan kraj prethodne i početak ove sezone.



Argentinac je hteo da napusti Barselonu, potom je bivši predsednik Bartomeu pogazio reč datu kapitenu svog tima i uspeo da ga zadrži na "Nou Kampu". Mnogi su mislili kako su Katalonci odložili neizbežno, Mesi nikada nije krio ljubav prema Barsi - klubu u kojem je već dvadeset godina. Večeras je pričao za "La Sexta", njegovi dalji planovi su dosta jasniji.



"Volim Barselonu, to je moj život. Imam ljubavnu priču sa Barsom, dali su mi sve. Znam da se klub nalazi u teškom momentu, veoma teško .. biće teško vratiti se tamo gde smo nekada bili. Naučio sam sve ovde. Klub me je formirao kao igrača, ali i osobu. Danas sam ok. Dosta dugo mi je trebalo da se osećam dobro. Željan sam borbe za trofeje. Ne brinem šta drugi ljudi pričaju, svako ima svoj mišljenje. Da li sam plakao skoro? Nisam plakao zbog sporta,, ali jesam patio dosta. Plakao sam zbog drugih problema, ali ne bih zalazio u detalje"



"Proveo sam celu godinu govoreći Bartomeu kako želim da napustim Barseloni. Ali, predsednik je uvek govorio 'Ne'. Nije hteo da me pusti, a onda je počeo da pušta stvari koje su imale za cilj da me naprave na lošeg čoveka. Lagao je oko mnogih stvari. Iskreno, toliko mnogo, ali neću ulaziti u privatne stvari koje su se desile, ali mogu vas uveriti da je bilo mnogo toga tokom proteklih par godina. Faks je bio način da se ozvaniči. Verovao sam kako sam završio ceo ciklus. Trebala mi je promena. Želio sam da odem, ciklus Barsa je bio završen.



Mesi je takođe prokomentarisao i odlazak svog najboljeg saigrača Luisa Suareza i to u redove Atletiko Madrida.



"To što se desilo sa Luisom Suarezom i Atletikom je bilo ludo. Otišao je bez naknade, platio je preostale godine svog ugovora i pojačao je klub koji je bori za iste ciljeve kao i mi. Neverovatno"



"Da odem kao slobodan igrač prošlog leta? Znao sam da ako odemo na sud, mi bi pobedili. To mi nije rekao samo jedan advokat, već mnogo njih. Nisam hteo da napustim Barsu na takav način", izjavio je Mesi.



Argentinac je potom pričao i o Gvardioli, Siti se spominjao kao glavni kandidat za njegov potpis.



"Ne znam koliko je trajao moj poslednji razgovor sa Gvardiolom, ali mi se čujemo, pričamo. Ne razgovaramo oko toga kada ćemo se sresti ponovo. Za mene Pep je najbolji, uvek je imao nešto specijalno"





Neizbežno je bilo i pitanje o smrti velikog Dijega Armanda Maradone.







"Bio sam kući kada sam dobio poruku od oca. Odmah sam uključio TV, pokušao sam da saznam što više. Posveta Maradoni? Ljudi iz Njuelsa su mi dali dres. Tog dana sam znao da moram dati gol i bio je čudan. Došao je niotkuda, kada sam se najmanje nadao"





Potom se Argentinac vratio na temu odlaska, na neki način je i ohrabrio navijače Barse.



"Ne pregovaram kao slobodan igrač ni sa jednim klubom. Kao što sam rekao, nemam ništa jasno sve do kraja sezone. Hajde da vidimo kako ćemo završiti ovu sezonu i šta će se desiti. Nejmar? Povratak Nejmara u Barsu bi bio previše skup. Voleo bih da se okušam u Americi nekada, uvek mi je to bio san, ali ne znam da li ću ga ispuniti. Neću otići u Real Madrid ili Altetiko Madrid. To je apsolutno nemoguće. Ne znam da li ću i napustiti Barselonu, pričaćemo o tome na kraju sezone. Nadam se da ću biti deo Barselone kada se penzionišem", izjavio je Mesi za "La Sexta" medij.