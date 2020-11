Interu dosta Kontea, ovo je jedini razlog zbog koga od danas ne traži novi posao!

Inter se oprostio od Lige šampiona, čini se da su posle poraza od Reala sve šanse ugašene, tačnije samo čudo bi moglo da ih odvede u drugu fazu. Imaju dva doba iz četiri utakmice, oni ne deluju kao tim koji može da pobedi bilo koga u grupi, sada je jedino važno, ako je uopšte važno, biti treći i nekako se dokopati LE.



Ali, sve je ostavilo gorak ukus u ustima čelnika, javnost je jasna, Antonio Konte nije trener za Evropu, odnosno najveću scenu. Promašaji sa Juventusom, Čelsijem i dve godine sa Interom to pokazuju.



Ni protiv oslabljenog Reala nijednog trenutka Inter nije delovao kao ozbiljan tim, a sada se postavlja pitanje zbog čega je Konte uopšte ostao. Marota je bio za to da ode, ali je predsednik Ženg našao kompromis letos u poslednji čas.



Sa ove distance greška, mada svakako ostaje Serija A.









Inter sada ne sme da smeni Kontea, iako im je, kako kažu mediji dosta njegovih opravdanja, traženja novih igrača i razloga. Problem je novac.



Naime, Kinezi su izgubili mnogo para tokom pandemije, već letos je stigla od Suninga jasna naznaka da klub mora da se samofinansira, a Konteova plata je 12 miliona evra neto i on ima ugovor do kraja sledeće sezone. Smeniti ga, značilo bi praktično baciti 40 miliona, a sigurno da bi i Alegri koga Marota želi da dovede bio papren, plus tražio nove igrače.



Konte je uporan u forsiranju formacije, ispostavilo se da igrači na kojima insistira, posebno Vidala koji je doveden na njegov izričiti zahtev nisu pokazali ništa, plus totalno je sklonio Eriksena koga sada Inter nekako pokušava da zameni za Paredesa, ili čak Iska, što je malo verovatno.



Sve u svemu, ostaje da se klub pregrupiše, baci sve karte na Seriju A, ali sa ovom igrom, neće stići daleko.