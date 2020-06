Nedelja. 15.00. Treći kanal. Kalčo. Onaj Kalčo. Iz devedesetih. I Interov Umbro dres sa horizontalnim umesto tradiocionalnim vertikalnim prugama.



Da, Inter će i naredne sezone nositi identične dresove, repliku iz sezone 1997/98 kada su osvojili Kup UEFA.



Sada je vreme da se vrati stari predivni dizajn koji nas vraća u najlepša vremena italijanskog fudbala.

Inter's third kit for next season is absolutely gorgeous pic.twitter.com/6yHk7gsjKP