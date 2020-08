Interova odluka - Konteov naslednik, uz dva pojačanjam GARANTUJE skudeto!

Dan istine za Inter, danas će se susresti Antonio Konte i predsednik Žang, a trener je tražio da direktor Marota koji ga je doveo u klub ne bude na sastanku. U tome leži problem, sukobu sportskog sektora i trenera i teško da će to Kinezi ispeglati.



I sami su ljuti na Kontea posle izjava nakon meča sa Atalantom, potcenjivanja urađenog od kada su u klubu, ali problem je što ne mogu da ga jednostavno otpuste, to bi ih koštalo bruto 55 miliona evra.



Zbog toga se nagađa da će mu ponuditi odštetu kako bi se mirno rastali, ali i poručiti da ako ostane mora da ćuti, sarađuje sa ljudima oko sebe, od nekih širih ovlašćenja koje je tražio Konte nema ništa.



Ali, ni on nije naivan, čak i da Inter ne pristane na njegove uslove neće podneti ostavku.



Sve u svemu situacija koja deluje na prvi pogled nerešivo, zamena je spremna, Maks Alegri, koga navodno želi i PSŽ, ako smeni Tuhela, je raspoložen da nasledi Kontea kao svojevremeno u Juventusu.







On čak pristaje na manju platu, 7 miliona neto po sezoni, toliko je imao u Juventusu, stalo mu je da posle Milana, Juvea vodi i Inter, tim pre što smatra da ima dobru šansu za "Skudeto". Mnogo je prilagodljiviji od Kontea, timski igrač, dobar sa upravom. Plus, on će iskoristiti Škrinjara i Eriksena koji kod Kontea nemaju mesta.



Kruži priča da je Alegri navodno garantovao da sa par pojačanja, uz Hakimija koji je stigao, ovaj Inter lako može da osvoji titulu.



To je muzika za uši Marote koji na sve načine gura ovu promenu iako je bio veliki zagovornik dolaska Kontea u klub.



Inter je pred dovođenjem Tonalija, priča se da bi Alegri čak mogao da rehabilituje Naingolana, vrati ga iz Kaljarija i da traži još samo jedno pojačanje po levom boku (pod uslovom da ne ode Lautaro), kako bi imao tim spreman da prekine dominaciju Juventusa.