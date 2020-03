Internetom kruži - Ronaldinjova prva fotka iz zatvora!

Sigurno ste prethodnih dana čitali o tome kako je Ronaldinjo u društvu svog brata uhvaćen sa lažnim dokumentima u Paragvaju.



Zakon je takav da Ronaldinja ne mogu da puste, jednostavno, načinio je veliku grešku i trenutno je u pritvoru.



Tužilac zahteva pritvor od šest meseci, to je i dalje mogućnost, ali to sada nije glavna tema.



Tužno i istovremeno neverovatno, bez komentara, kako god - Ronaldinjova fotografija iz zatvora kruži društvenim mrežama.



Brazilac je i u zatvoru zadržao svoj osmeh na licu, a mi ne znamo da li je to pozitivna ili tužna vest. Ok, dobro je što se smeje, ali tužno kada pomislite kako je završio jedan od najboljih igrača svih vremena kome smo se divili...

The first image of Ronaldinho in prison has been released...



The Brazilian star is set to spend 6 months in a Paraguayan jail! 😳



CF Meana Machiné about to win the treble. pic.twitter.com/Zl81Ikwhbn