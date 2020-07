Inter vratio drugo mesto, ali je Napoli zaslužio više!

Ekipa Intera je uspela večeras da savlada Napoli sa 2:0 (1:0) u okviru 37. kola Serije A i da se tako vrati na drugo mesto ovog takmičenja.



Bilo je jako zanimljivo u derbiju kola, posebno u prvom poluvremenu gde su pretili i jedni i drugi, a Inter je došao do prednosti već u 11. minutu. Tada je centaršut bio sa desne strane ka Lukakuu, lopta ga je preletela i došla do Biragija koji upošljava Dambrozija, a ovaj bez problema šalje loptu u mrežu za 1:0. Nakon toga Napoli bolji rival, stvarali su šanse, napadali, uglavnom preko Insinjea koji se ispromašivao, ali je bio i najagilniji.Ređale su se šanse za Napoli, ali gola nije bilo u prvom poluvremenu u mreži Handanovića koji je bio odličan večeras.U drugom poluvremenu nešto smirenija igra i jednih i drugih, sve do 74. minuta kada Inter stiže do još veće prednosti. Tada je Lautaro Martinez (koji je ušao 14 minuta pre toga) uzeo stvar u svoje noge, prešao nekoliko metara sa loptom, opalio i pogodio gol Mereta za konačnih 2:0.