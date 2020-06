Inter vida rane, najveći problem? Lautaro Martinez!

Inter boli eliminacija iz kupa, ostala je loš LE u avgustu, u šampionatu će se realno teško vratiti u borbu za titulu. Možda su i zaslužili plasman, ali 1:1 posle prvog meča nije bilo dovoljno, pa Napoli ide na megdan Juventusu.



Od poraza, više brine loša forma napadača, a Lukaku je problem, isto kao i Pjanić u Juventusu. Naime, mediji danas pišu da je "Bik" glavom već u Barseloni, i da je njegov dogovor sa klubom kontraproduktivan. Naime, dogovorio je uslove, ali Inter i Barsa ne mogu da postignu sporazum, pa je Argentinac sada neminovno dekoncentrisan.



Jer, problem je u klauzuli. Iz Intera su najavili da ako do 7. jula kada klauzula ističe Barsa ne plati 111 miliona, povlače Lautara sa pijace, odnosno neće pregovarati.



To je navodno stvorilo dosta problema kod Argentinca koji je bio miran, ali sada je već ljut na klub jer želi u Barsu. Spekuliše se da će sam krenuti u akciju, iako je to delovalo nemoguće u maju, i da će tražiti od Intera da bude fleksibilan i prihvati ponudu Barse, 80 miliona i jednog igrača. Semedo sada nije u igri, kao ni Vidal, pominje se i dalje Firpo, ali Inter i dalje hoće samo keš.











To da Barselona hoće Lautara znalo se i pre pandemije, on je i protiv Lacija i protiv Juventusa igrao loše, pa ga optužuju da jednostavno misli samo na sledeću sezonu.



Hoće li ga Konte ohladiti, pružiti šansu Sančezu u prvenstvu, teško je reći. Jer ni Aleksis Sančez neće najverovatnije ostati, osim ako ne prihvati novu pozajmicu i ogromno smanjenje plate.



Kako rekosmo, Juventus je u istom problemu oko Pjanića, Sari mu je pružio šansu od početka, bio je jedan od najgorih na terenu. Kao da je mentalno na "Kamp Nou" iako nema dogovora, Artur ne pristaje da se preseli u Torino.



Pojavila se sada druga škola mišljenja, da ni Pjanić, ni Artur nisu potrebni Juventusu da je Bentankur mnogo bolji igrač i Urugvajac će verovatno početi finale protiv Napolija u Rimu.