Inter se prikrao, nad Sarijem senka, ovo je prvi kandidat za Juventusovog trenera!

U Juventusu juče opsadno stanje, sastanak kome su prisustvovali i Nedved i Paratići, niko, a posebno ne Sari nije siguran, ne računajući igrače. Anjeli je ljut, igre su katastrofalne, a sada je jasno da titula neće biti dovoljna.



Ni ona nije obezbeđena, Inter se prikrao na šest bodova, Juve mora da dobije tri od poslednjih pet utakmica da bi bio siguran. Čekaju Lacio u ponedeljak, u poslednjem kolu Romu, dolazi im još Sampdorija, gostuju u Udinama i na Sardiniji. Realno teško je očekivati da ispuste "Skudeto", mada kako igraju, nije ništa nemoguće, imaju bod iz poslednje tri utakmice, primili su devet golova.



Mnogi smatraju da se ovakvoj tituli niko neće obradovati, jer je u odnosu na Alegrija, na koga je bilo mnogo zamerki ovo jasno nazadovanje.



Anjeli nije bio da se smeni Alegri, ali su ga Nedved i Paratići ubedili jer su smatrali da će tim igrati bolje pod Sarijem. Od toga nema ništa, pa ako Juve ostvari neuspeh u Ligi šampiona, jasno je, posle godinu dana, bivši trener Napolija i Čelsija će napustiti klub.



Ko će ga zameniti?







Čini se da ideja "Poketino" dobija na zamahu. Nisu svi za to, na kraju, ni Argentinac nije osvojio ništa sa Totenhemom, ali je igrao finale Lige šampiona. Skup je, međutim, za njega nema bolje opcije od Juventusa. Sa druge strane, klub ne želi da pruža šansu mladom treneru, nekom neiskusnom jer to bi bilo kockanje. Ono što je problem je što prva meta Zidan ostaje u Realu, a ni Pep Gvardiola nema nameru da napusti Siti. Ovako, Poketino će biti skup, a nisu svi u klubu sigurni da je on rešenje. Mada, jasno je na osnovu sastanaka u Juventusu, atmosfere u javnosti, ali i reakcija čelnika da ovako ne ide i da preovladava mišljenje da je ekipa nazadovala i da će titulu osvojiti jedino jer su rivali propustili mnogo šansi i jer Juventus ima dva tima i neverovatan individualni kvalitet, koji van Italije, u Ligi šampiona ne može da bude dovoljan.