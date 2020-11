Inter - Sad je kriv "Sarma"?

U Interu ne znaju da pobeđuju. Brojevi su sasvim jasni, dobili su samo u Đenovi, jednu u poslednjih osam utakmica računajući i LE. To se nije dogodilo pola veka, od sezone 1970-71.



Izgubili su od toga dva meča, od Reala i Milan, a imaju previše remija, pa je jasno zbog čega imaju šest bodova manje nego prošle sezone.



Još jedan remi u Bergamu, juče nikoga nije zadovoljio. Vodili su golom Lautara, to je bio 20. pogodak u sezoni, ali je veliki problem odbrana. Naime, Inter je primio 16 golova ove sezone, pet u Ligi šampiona i 11 u prvenstvu. Za najbolju odbranu prošle sezone previše.



Problem je i prvi put od kada je došao u Inter, posle skoro deceniju sjajni Samir Handanović. Popularni "Sarma" verovatno najbolji golman lige uz Bufona u ovoj deceniji, prima gol svaki drugi šut, on ima 11 odbrana i 11 primljenih golova. Nije on problem, mada smatraju da popušta pred godinama. Ima ih 36, više nije spreman da čini čuda kao nekada i to je sada jasno.





Inter ima mlađeg golmana, Radua koji je bio na pozajmicama, ali i veterana Padelija koji ima 35 godina. Tu je i Filip Stanković, sin legendarnog Dejana Stankovića, ali za njega je rano...