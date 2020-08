Inter prelomio oko Kontea, umešao se Pari Sen Žermen?

U Italiji je i dalje glavna tema Antonio Konte. Trenera Intera sutra čekaju odlučujući razgovori sa klubom, i dalje se provlače priče da je sve gotovo, da su Kinezi prelomili, ali da trener neće dobiti otkaz zbog velike plate.



Konte ima ugovor na još dve godine, Inter će mu ponuditi odštetu, ali pitanje je šta će trener prihvatiti, on i njegov stručni štab bi bruto koštali Inter oko 55 miliona evra, ako mu bude uručen otkaz.



Nekadašnji trener Juventusa i Čelsija je zbog prevare ostao bez 30 miliona evra, radi se poslu u Engleskoj, odnosno investitorima prevarantima, pa ga sada čeka sudski proces, teško će vratiti novac.



I to bi moglo da utiče na odluku, govorka se da bi Konte mogao da se sledećeg leta vrati na klupu Italije, ali sve je na dugom štapu.



Alegri je spreman, navodno već je dogovorio ugovor od 7 miliona neto po sezoni, no sada se pojavio PSŽ.







Sinoć se posle poraza u Lisabonu moglo čuti da PSŽ razmišlja o promeni, da Leonardo želi da uruči otkaz Tuhelu kako bi doveo Alegrija, ali Italijan bi radije ostao u domovini. Veoma je motivisan da zameni Kontea, on bi krenuo od Škrinjara i Eriksena koji su kod sadašnjeg trenera u drugom planu, eventualno bi čak doveo slobodnog Mandžukića, i ne traži neki veliki novac za pojačanja, što odgovara Kinezima.



Sutra će se saznati sudbina Kontea, čeka Alegri, ali čeka i PSŽ, biće zanimljivo videti rasplet.