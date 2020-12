Inter doneo odluku oko Kontea! Ovo su tri moguće opcije!

Antonio Konte je i dalje prva tema u Italiji posle eliminacije Intera iz Evrope. Klub je javno stao iza njega uz poruku da ne razmišlja o promeni, dok javnost veruje da postoji duboko nezadovoljstvo i u klubu i kod samog trenera i da su oni na različitim stranama.



"Da li ste na istom brodu", pitali su Kontea pre nekoliko dana.



"Nadam se", odgovorio je, a odmah se naravno rasplamsala polemika o letošnjim sukobima kada je trener bio na ivici odlaska. Sada mnogi u Interu žale što rasplet nije bio drugačiji, a epizoda sa Kapelom i Kostakurtom kada se Konte posvađao posle meča dok je odgovarao na njihova pitanja potvrdila je tezu da je loš gubitnik.



Sa druge strane treba ga razumeti, ne voli Kapela koji ga uvek žestoko kritikuje, pisali smo juče, "Don" je završio fudbalsku karijeru tada Juventusovog kapitena.











Konte je negirao to da nema "plan B", a kada je besno otišao od mikrofona, Kapelo je rekao da zna trenera kao što su Gasperini ili Alegri koji umeju da promene taktiku i probaju nešto drugo kada ne ide.



Ovde je oštrica jasna, Konte ne odustaje od 3-5-2 i ne pomišlja da od toga odstupi.



Ali, šta su Interove opcije.



Italijani to zovu "separati a casa", odnosno supružnici koji nevoljno žive zajedno.



Ako ne bude nekog katastrofalnog niza rezultata Konte će ostati na klupi do kraja sezone, tačnije ako bude imao šansu za titulu.



Ako Inter počne da gubi u seriji, bez obzira na novac koji će morati da mu isplati, klub će ga smeniti i onda najverovatnije probati da se dogovori sa Alegrijem.







Treća opcija, ako osvoji titulu?



U tom slučaju bi mogao da ostane, ali ne i da produži ugovor do 2022. jer kod Kontea nije samo pitanje uspeha već i odnosa sa ljudima u klubu, u Interu znaju kako je otišao iz Juventusa.



Ipak, najverovatnija je solucija da završi sezonu, a da onda Inter potraži novog trenera.