"Instagram, igrice, Mercedes, novac... Mlade igrače nije briga za fudbal!"

Temperamentni fudbaler Fiorentine Kevin Prins Boateng nije poznat samo po svojoj fudbalskoj veštini, već i po tome što izlazi iz klišea modernih fudbalera.



Nekadašnji reprezentativac Gane je aktivista u borbi protiv rasizma pri Ujedinjenim nacijama, a često je govorio o različitim aktuelnim problemima sa kojima se susreće moderni fudbal.



Tako je u jednom intervjuu za italijanske medije kazao da je novac prokletstvo.



"Novac je prokletstvo. Fudbal je postao samo posao, bitne su samo cifre. Nema više lojalnosti, što je tužno. Jasno je da smo profesionalci i znamo šta to podrazumeva, ali je toliko novca da je sve postalo previše stresno. Treba uraditi istraživanje, kako bi se videlo koliko je momaka zapravo srećno. Mnogi 19-godišnjici voze Mercedes, igraju igrice ili su na Instagramu. Primaju platu i to je to. Niko ne ulaže dodatne napore", smatra Boateng.



Imaće srpski fudbaleri Nikola Milenković, Dušan Vlahović i Aleksa Terzić od koga da uče kako ne protraćiti talenat kakav krasi iskusnog fudbalera koji je nastupao za brojne velike evropske klubove poput Barselone, Milana, Dortmunda, Totenhema...