Inijesta protiv depresije, jedan gol promenio je sve!

Andres Inijesta je definitivno bio jedan od najbitnijih godina tokom kojih su Barselona i Španija gospodarile Evropom i svetom. Sada tridesetšestogodišnjak i dalje igra aktivno, "bledi vitez" nosi dres japanskog Visel Kobea gde je i kapiten.



U razgovoru sa Bild am Sonntag, Španac je otkrio više o svojoj borbi sa depresijom. Jedan od okidača je bila i prerana smrt njegovog dobrog prijatelja Danija Harkea. Fudbaler koji je proveo čitavu karijeru u Espanjolu preminuo je avgusta 2009. godine u 26-toj godini.



Godinu dana kasnije Andres Inijesta postiže pobedonosni gol u produžecima finala Svetskog prvenstva protiv Holandije.



Španac skida dres sa natpisom "Dani Harke, uvek sa nama" - ovaj momenat je po rečima heroja "crvene furije" bio odlučujućih za povratak pozitivnog razmišljanja.



"Na nesreću, morao sam da iskusim par teških situacija zaredom, iako sam bio veoma uspešan u to vreme. Moj prijat Dani Harke preminuo je avgusta 2009-te, što me stavilo u dosta osetljivu situaciju da mi je trebala i profesionalna pomoć. Zasigurno najteža faza mog života. Imao sam veliku podršku Ane, moje sadašnje žene i roditelja. Na sreću ovaj period je sada stvar prošlosti. Faza koje me je učinila jačim i boljim", izjavio je Inijesta.