Infantino ostaje predsednik FIFA do kraja istrage

Švajcarsko specijalno tužilaštvo je u četvrtak pokrenulo istragu protiv Infantina zbog njegovih sastanaka s švajcarskim državnim tužiocem koji vodi široku istragu o korupciji u fudbalu.



"Ništa ne sprečava predsednika da obavlja svoje dužnosti. On će nastaviti sa svojim funkcijama u FIFA", navodi se u izjavi dostavljenoj AP-u.



Prethodni predsednik FIFA Sep Blater, koji je 2015. smenjen i zabranjeno mu je da na bilo koji način učestvuje u fudbalu do 2021, pozvao je Etički komitet FIFA da suspenduje Infantina.



"Predsednik FIFA je predmet kriminalističke istrage švajcarskih vlasti, ali nije optužen niti kriv za bilo šta. FIFA i njen predsednik će i dalje u potpunosti saradjivati sa švajcarskim sudskim vlastima, do završetka istraga", navela je FIFA.



Državni tužilac Mihael Lauber je ponudio ostavku zbog slučaja koji se fokusira na tri sastanka koja je imao s Infantinom u prethodnih par godina, uključujući i jedan koji nije otkrio i tvrdi da ga se ne seća.



"FIFA je uverena da će na kraju istrage biti potvrdjeno da predsednik FIFA nije učinio ništa loše prilikom ispunjavanja njegovih dužnosti i sastanaka sa švajcarskim državnim tužiocem", navodi se u izjavi svetske fudbalske organizacije.